На вынос инженерных сетей из зоны строительства участка второй линии метро Казани выделят 110,7 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии казанского метрополитена выделят еще более 110,7 миллиона рублей. Средства предусмотрены также на благоустройство прилегающей территории.

Задание на работы включает устройство строительных площадок, а также конструктивные решения на трех участках. К выносу инженерных коммуникаций требуется приступить 3 августа. Завершить работы необходимо до 30 ноября.

Скриншот документации к тендеру

Подрядчика, который займется выносом инженерных коммуникаций из зоны строительства метро, ищет Главстрой Татарстана. Работы профинансируют их республиканского бюджета.

Это не первый в этом году тендер на вынос инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. Так, в этом году Главстрой Татарстана объявил два тендера — с начальной ценой в 876 миллионов рублей и в 698 миллионов.

Фото: Ринат Назметдинов

В начале июля «Реальное время сообщало, что на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани направят еще 800 миллионов рублей из бюджета Татарстана. На объекте требуется выполнить комплекс гидроизоляционных работ, установить защитный экран под лестничные сходы станции метро «Дубравная», а также построить соединительную ветку от станции с рабочим названием «Фучика».



Напомним, названия строящихся станций первого участка второй линии метрополитена уже утверждены властями Казани:



Станция, расположенная по улице Юлиуса Фучика, получила название «100-летие ТАССР» .

. Станция, расположенная в районе остановки общественного транспорта «10-й микрорайон» по улице Юлиуса Фучика, будет называться «Академическая» .

. Станции метро на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Ломжинской присвоили наименование «Зилант» .

. Станция, расположенная по проспекту Альберта Камалеева, будет носить название «Тулпар» .

В июне в Казани подвели итоги открытого всероссийского конкурса на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии метрополитена.



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Татьяна Демина