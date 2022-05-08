Вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства второй линии казанского метро обойдется в 876 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

На вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства первого участка второй линии метрополитена Казани от станции «Фучика» до станции «Сахарова», а также на благоустройство территории готовы направить 876 миллионов рублей. Средства выделят из бюджета Татарстана.

К работам необходимо приступить 3 июня 2022 года и завершить их до 30 ноября. Подрядчика ищет Главстрой Татарстана.

скриншот документации к тендеру

Из документации на портале госзакупок следует, что проект подготовки территории строительства первого участка второй линии казанского метрополитена от станции «Фучика» до «Сахарова» предусматривает переустройство сетей газопроводов, водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи, теплосетей и электрохимической защиты трубопроводов.



Вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства делится на три этапа. Первый охватывает зоны строительства станций «Улица Академика Сахарова», «100-летие ТАССР», притоннельных сооружений №4 и №5 и перегонных тоннелей ПК77 — ПК54+75, ПК52-ПК50, второй — территории возведения станций «10-й микрорайон», «Улица Юлиуса Фучика», притоннельных сооружений №3, №2 и №1, перегонных тоннелей ПК50 — ПК43+20, ПК40+45 –ПК30, ПК26+20 — ПК25+10 и соединительной ветки. Третий этап предусматривает вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства и благоустройство территории и вынос сетей наружных газопроводов от ПК 80 до ПК 24.

Благоустройство территории строительства объекта предполагает ее озеленение, установку наружного освещения и восстановление наружного водоотведения и контактной сети. Кроме того, список включает в себя организацию дорожного движения.



Фото: Олег Тихонов (архив)

В конце февраля стало известно, что строители завершили проходку тоннеля первого участка второй линии казанского метро — на пересечении улиц Ломжинской и Юлиуса Фучика, тоннелепроходческий комплекс вышел на поверхность земли.

Первый участок второй линии метрополитена Казани длиной 5,37 км будет включать в себя четыре станции. Ветка должна запуститься через пять лет, в 2027-м.

Названия для новых станций выбирали жители Казани. По результатам опроса, станция на пересечении улиц Фучика и Зорге назовут «100-летие ТАССР», а на пересечении улиц Фучика и Завойского — «Академическая». Для станции на пересечении улицы Фучика с улицей Ломжинской и Ноксинским спуском большинство проголосовало за название «Зилант», для станции метро у ТЦ «Мега» — «Тулпар».

Татьяна Демина