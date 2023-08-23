По факту падения самолета под Тверью возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По факту авиационного происшествия в Тверской области Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. Речь идет о ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

В пресс-службе ведомства рассказали, что на место происшествия выехала следственная группа. Будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня вечером в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино произошло падение частного самолета Embraer Legacy, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, сообщили в МЧС России. По данным СМИ, трагедия случилось в районе 18.30 по мск.

В результате крушения самолета погибли 10 человек, из них 3 члена экипажа. МЧС России проводит поисковые работы. Как заявили в Росавиации, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился в списке пассажиров. Начато расследование катастрофы.

На месте крушения джета обнаружили тела восьми погибших. Их личности пока не установлены. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию вокруг крушения воздушного судна. На месте работают экстренные службы.



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Айрат Назипов