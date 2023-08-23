На месте крушения самолета в Тверской области обнаружили тела восьми погибших

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На месте крушения самолета в Тверской области обнаружили тела восьми погибших. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на представителей экстренных служб.

Личности погибших пока не установлены.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию вокруг крушения воздушного судна. На месте работают экстренные службы.

Как сообщали в МЧС России, в результате крушения самолета в Тверской области погибли 10 человек, из них три члена экипажа. Частный самолет Embraer Legacy потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург.

В Росавиации заявили, что Евгений Пригожин значился пассажиром на борту упавшего самолета.



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Айрат Назипов