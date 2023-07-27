Минспорта России уточнило даты проведения Игр БРИКС в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Министерстве спорта России уточнили даты проведения Игр БРИКС в Казани. Они пройдут в 2024 году с 12 по 23 июня.

На форуме «Россия — Африка» министр спорта России Олег Матыцин 27 июля сообщил, что Игры БРИКС в Казани состоятся с 20 по 23 июня. В программу включили 25 видов спорта. На них пригласят национальные команды и сборные из других стран.



О планах провести Игры БРИКС в Казани в июне 2024 года Олег Матыцин рассказывал в начале лета этого года. Он также объяснял, что игры БРИКС не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах города.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов в качестве приблизительной даты называл 4—18 июня. Он же анонсировал включение в программу Игр БРИКС в Казани соревнований по национальным видам спорта: «От каждой страны мы хотим предложить по одному виду спорта <...> Пока от Бразилии предложили капоэйру, от Китая — го, от ЮАР — джуксей, от Индии — кабадди, а от России, естественно, борьбу на поясах, наш традиционный вид спорта, который мы культивируем в Татарстане».



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Татьяна Демина