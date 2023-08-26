В Лениногорске открыли Ледовый дворец «Нефтяник»
Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии в Лениногорске Ледового дворца «Нефтяник». Объект стал подарком жителям к 80-летию добычи нефти в республике и 75-летию со дня открытия Ромашкинского месторождения.
Рустам Минниханов обратил внимание, что Лениногорск — один из самых спортивных городов республики:
— Город прославляют ученики спортивной школы по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, хоккейная команда «Нефтяник», — напомнил он.
Ледовый дворец представляет собой крытый каток с искусственным льдом, где будут вестись тренировки по хоккею и фигурному катанию. В свободное от соревнований время лед будет использоваться для свободного массового катания, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Напомним, Рустам Минниханов находится в Лениногорском районе с рабочей поездкой. Он уже посетил там ряд социальных объектов, а также вручил портфели будущим первоклассникам.
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