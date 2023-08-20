Главное о коронавирусе за неделю: рост числа госпитализаций, выгода США от пандемии
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. На прошедшей неделе Роспотребнадзор принял решение отменить требование заполнять анкету о сведениях про коронавирус для прилетающих в Россию, а Минобороны России обнародовало имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 14 по 20 августа 2023 года.
В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с коронарвирусом
- С 7 по 13 августа коронавирус выявили у 54 татарстанцев. Всего с момента начала пандемии в республике с начала пандемии зафиксировали 206 710 случаев COVID-19. Данные опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
- За неделю госпитализировали 23 жителей республики. Выздоровели 64 человека. За все время вылечился 204 581 человек. Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.
- В то же время впервые с июня в республике зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19. Это на 10% меньше, чем за предыдущую неделю. с 31 июля по 6 августа — в республике зарегистрировали 60 случаев COVID-19.
- Однако за прошедшую неделю в Татарстане зарегистрировано увеличение числа госпитализированных лиц с коронавирусом. С 7 по 13 августа в больницы попали 23 человека, что на два пациента, или 9,5%, больше, чем за предыдущие семь дней.
Роспотребнадзор отменил анкетирование для прилетающих в Россию
- Роспотребнадзор зафиксировал более 2,9 тыс. случаев заболеваний COVID-19 за неделю. Преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон», сообщили в ведомстве. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 983 150 случаев COVID-19.
- За семь дней в больницу с COVID-19 попали 972 человека. Вылечились от коронавируса еще 2 933 жителя страны. В общей сложности в стране зафиксирован 22 436 991 случай выздоровления.
- От последствий COVID-19 умер за неделю 41 россиянин. Всего зарегистрировано 399 938 случаев смерти от коронавируса.
- Заболеваемость COVID-19 в России за прошедшую неделю увеличилась на 1,9%, а число госпитализаций выросло на 5,4%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 33 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 38 регионах.
- Роспотребнадзор принял решение отменить требование заполнять анкету о сведениях про коронавирус для прилетающих в Россию. Документ теперь не надо заполнять в пунктах пропуска через государственную границу. Российским регионам рекомендовано проводить выборочное тестирование на коронавирус, если гражданин России, иностранец или лицо без гражданства прибывают из государств, где наблюдается ухудшение эпидемической ситуации.
- Осенью в России возможна новая волна коронавируса, но она будет легкой, сказал профессор вирусологии Александр Чепурнов. По его словам, волна все больше и больше станет маскироваться возбудителями, которые уже давно привыкли называть ОРВИ или ОРЗ.
- Как сообщили в Роспотребнадзоре, новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен в России.
Минобороны обнародовало имена американцев, включенных в проект по COVID-19
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире за последние 28 дней, в период с 17 июля по 13 августа. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.
- По всему миру 1 422 538 человек заразились коронавирусной инфекцией. За последние 4 недели количество летальных исходов уменьшилось на 56% (умерли 2 366 человек).
- На территории Великобритании обнаружили вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся более 30 мутациями шиповидного гена, сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства. В первый раз этот вариант коронавируса выявили в Израиле, позднее случаи регистрировали в Дании и США.
- Минобороны России обнародовало имена американских специалистов, включенных в проект двойного назначения по изучению COVID-19, проводившегося на территории Украины. В ведомстве сообщили, что прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например коронавирус, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании.
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