В Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса BA.2.86
В Великобритании выявили вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся более 30 мутациями шиповидного гена, сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).
По информации The Guardian, впервые этот вариант коронавируса выявили в Израиле, позднее случаи регистрировали в Дании и США.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире за последние 28 дней, в период с 17 июля по 13 августа. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.
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