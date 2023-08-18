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В Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса BA.2.86

19:38, 18.08.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса BA.2.86
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Великобритании выявили вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся более 30 мутациями шиповидного гена, сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

По информации The Guardian, впервые этот вариант коронавируса выявили в Израиле, позднее случаи регистрировали в Дании и США.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире за последние 28 дней, в период с 17 июля по 13 августа. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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