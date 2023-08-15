В России COVID-19 за неделю подтвердился у 2 944 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За неделю с 7 по 13 августа коронавирус выявили у 2 944 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 983 150 случаев COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За семь дней в больницу с COVID-19 попали 972 человека. Вылечились от коронавируса еще 2 933 жителя страны. В общей сложности в стране зафиксирован 22 436 991 случай выздоровления.

От COVID-19 умер за неделю 41 житель России. Всего зарегистрировано 399 938 случаев смерти от коронавируса.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За неделю с 31 июля по 6 августа коронавирус обнаружили у 2 932 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



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Айрат Назипов