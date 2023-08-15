За неделю коронавирусом заболели 54 татарстанца

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане с 7 по 13 августа коронавирус обнаружили у 54 человек. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 710 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

За неделю госпитализировали 23 жителей республики. Выздоровели 64 человека. За все время вылечился 204 581 человек.

Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане с 31 июля по 6 августа коронавирус выявили у 60 человек. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов