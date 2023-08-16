В России не обнаружили нового варианта COVID-19 ВА.Х

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



— В настоящее время на территории России новый вариант коронавируса, получивший неофициальное название BA.X, не обнаружен, — приводит ТАСС информацию пресс-службы.

Ранее СМИ сообщили, что в ЮАР выявили первый случай заболевания новым штаммом коронавируса EG.5 — «Эрис», а в Израиле и Дании — новый вариант BA.X, отличающийся большим количеством мутаций.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Всемирная организация здравоохранения предупредила о быстром распространении нового варианта омикрон-штамма «Эрис». Роспотребнадзор заявил, что в России он не получил широкого распространения, но риски осложнения эпидситуации существуют.

Иммунолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что в России осенью может возникнуть новая волна COVID-19, которая частично будет вызвана «Эрисом».

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Маргарита Головатенко