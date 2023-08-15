В Татарстане вновь выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане вновь зафиксировали увеличение числа госпитализированных лиц с коронавирусом. С 7 по 13 августа в больницы попали 23 человека, что на два пациента, или 9,5%, больше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время», изучив данные федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



С 31 июля по 6 августа госпитализировали 21 татарстанца, заболевшего коронавирусом. Количество попавших в больницы оказалось на 19%, или 5 пациентов, меньше, чем за 24—30 июля.



Увеличение числа госпитализированных с COVID-19 в Татарстане фиксировали также с 17 по 23 июля. За этот период в больницы попали 33 жителя республики — в 1,43 раза больше, чем за предыдущие семь дней



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с начала пандемии в Татарстане выявили 206 710 случаев COVID-19. Вылечился от него 204 581 человек. Умерли из-за коронавируса 2 010 татарстанцев.

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Татьяна Демина