ВОЗ: за последние 28 дней заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире за последние 28 дней, в период с 17 июля по 13 августа. Число случаев инфицирования выросло на 63% по сравнению с предыдущими четырьмя неделями.

Так, за указанный период по всему миру 1 422 538 человек заразились коронавирусной инфекцией.

За последние 4 недели количество летальных исходов уменьшилось на 56% (умерли 2 366 человек).

Сообщения о заболевших коронавирусом поступили в организацию из 104 государств. В ВОЗ признали, что COVID-19 «остается крупной угрозой», несмотря на завершение режима чрезвычайной ситуации.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В связи с этим организация призвала страны «поддерживать раннее предупреждение, эпиднадзор и отчетность, отслеживать варианты [коронавируса], оказывать раннюю клиническую помощь, проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска, улучшать вентиляцию», передает ТАСС.

Больше 3 лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. На уходящей неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте числа случаев на 80%, а Роспотребнадзор предостерег россиян от нового варианта омикрон-штамма EG.5 («Эрис»). «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 7 по 13 августа 2023 года.

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Илина Хакимова