Зонт, ванна, холодильник и кофемашина: Казгордума утвердила перечень имущества, подлежащего приватизации

Власти Казани опубликовали перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации. Его утвердила Казгордума на заседании 19 декабря.

В списке как движимое, так и недвижимое. В общей сложности перечень состоит из 209 позиций.

В списке вещей, которые подлежат приватизации, — 64 стойки, 49 стеллажей, 11 ванн, в том числе одна двойная моечная, 16 зонтов, 12 холодильников, 12 тележек для подносов восемь камер, одна кофемашина-суперавтомат. В списке также фритюрницы, смягчители воды, посудомоечные машины и так далее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В перечне недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Казани и подлежащего приватизации, 153 позиции. Это помещения подвалов, а также первого и второго этажей зданий. В списке, например, 18 «квадратов» подвала в доме №52 по ул. Татарстан.

В ноябре Кабмин Татарстана утвердил прогнозный план приватизации государственного имущества республики на 2023 год. В списке акционерных обществ, акции которых планируется приватизировать в следующем году, шесть компаний.



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Татьяна Демина