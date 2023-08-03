УФСБ по Татарстану призывает не поддаваться на провокации украинских спецслужб

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Спецслужбы фиксируют в Татарстане значительный рост попыток совершения противоправных акций, организованных украинскими спецслужбами. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Управления ФСБ по РТ.



«Украинские националисты под видом сотрудников российских правоохранительных органов и банков осуществляют звонки жителям республики, в ходе которых оказывают психологическое воздействие для вовлечения в преступную деятельность: поджоги военкоматов, административных объектов и объектов транспортной инфраструктуры», — говорится в официальном сообщении силового ведомства.

В УФСБ напомнили — совершение указанных преступлений может быть квалифицировано как теракт, за который предусмотрена ответственность до 20 лет лишения свободы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также руководство управления обратилось к татарстанцам с призывом:

«Управление ФСБ России по Республике Татарстан призывает жителей региона не поддаваться на провокации, тщательно проверять и анализировать информацию, получаемую из различных источников, а также сообщать в правоохранительные органы о подобного рода звонках».

Ранее руководство МВД по Татарстану сообщило, что задержанные за поджоги казанцы первоначально столкнулись с дистанционным мошенничеством, а потом были втянуты в более серьезные преступления.