Слуцкий назвал атаку украинских дронов на Москву и Крым гостерроризмом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Атака беспилотников на Москву и Крым, как и ракетная атака на Таганрог, — государственный терроризм на фоне провалившегося контрнаступления киевского режима, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.



— Атака украинских дронов на Москву и Крым, удары по Таганрогу — гостерроризм на фоне все более очевидного провала контрнаступления, — написал он в своем telegram-канале.

Слуцкий добавил, что ответственен за атаки не только Киев, но и Вашингтон, поскольку «Белый дом словами [координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона] Кирби не опровергал и не осуждал» атаки.

Ночью и утром 30 июля пресечены попытки киевского режима осуществить террористическую атаку по Москве и Крыму.

28 июля в центре Таганрога произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны России, ВСУ совершили террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200. Российские средства ПФО перехватили украинскую ракету, а ее обломки упали на территорию города. Пострадали мирные жители, разрушены некоторые объекты. Позже ВСУ повторили атаку, но их ракету перехватили над городом Азовом. Ее обломки упали в безлюдном месте. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России (теракт).

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Маргарита Головатенко