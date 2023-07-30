Минобороны России: пресечена попытка атаки беспилотниками Киевом по Крыму и Москве

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночью и утром 30 июля пресечены попытки киевского режима осуществить террористическую атаку по Москве и Крыму, сообщили в Министерстве обороны России.



Попытка напасть на Крым осуществлялась ночью. Шестнадцать украинских БПЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще девять беспилотников подавили средствами радиоэлектронной борьбы. БПЛА, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут. Пострадавших и разрушений нет.

Попытку нападения на Москву пресекли утром 30 июля. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, и они, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва Сити».

28 июля в центре Таганрога произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны России, ВСУ совершили террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200. Российские средства ПФО перехватили украинскую ракету, а ее обломки упали на территорию города. Пострадали мирные жители, разрушены некоторые объекты. Позже ВСУ повторили атаку, но их ракету перехватили над городом Азовом. Ее обломки упали в безлюдном месте. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России (теракт).

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Маргарита Головатенко