Число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в Таганроге выросло до 22

В Таганроге увеличилось число пострадавших при ЧП с украинской ракетой в пятницу, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.



По данным на 30 июля, в медицинские учреждения обратились 22 человека. В их числе один ребенок — он получил ушибы, упав с велосипеда.

В больнице остаются девять человек с травмами. Состояние пациентов — средней степени тяжести.

28 июля в центре Таганрога произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны России, ВСУ совершили террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант ЗРК ПВО С-200. Российские средства ПФО перехватили украинскую ракету, а ее обломки упали на территорию города. Пострадали мирные жители, разрушены некоторые объекты. Позже ВСУ повторили атаку, но их ракету перехватили над городом Азовом. Ее обломки упали в безлюдном месте. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК России (теракт). Администрация Таганрога приняла решение отменить все массовые мероприятия в городе.

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Маргарита Головатенко