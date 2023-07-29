После теракта в Таганроге отменили все массовые мероприятия
Администрация Таганрога приняла решение отменить все массовые мероприятия в городе. Об этом местные власти сообщили в своем telegram-канале.
— Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены, — говорится в сообщении.
Накануне вечером в Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Губернатор Ростовской области заявил, что он мог произойти из-за ракеты. Как заявили в Минобороны, теракт организовал киевский режим. После этого губернатор Василий Голубев сообщил, что системы ПВО сбили еще одну ракету в Ростовской области, в Азовском районе. На этом фоне в городе решили ввести режим чрезвычайной ситуации.
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