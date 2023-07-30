«Надо признать, что ситуация была сложная»: последствия разрушительного урагана в Татарстане

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой Минмолодежи Татарстана

На Татарстан и еще семь регионов Приволжского федерального округа после сильной жары обрушился ураган. В результате пострадали почти 80 человек. Есть и погибшие — в соседней с Татарстаном Республике Марий Эл жертвами стихии стали восемь человек, среди которые трое — жители Зеленодольска. Последствия урагана продолжают разгребать, а в Кабмине Татарстана утром провели внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Татарстане погибла 14-летняя девочка и пострадали два ребенка

Внеплановое заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Татарстане провел первый вице-премьер региона Рустам Нигматуллин по поручению раиса республики Рустама Минниханова. На ней чиновники рассмотрели «дополнительные меры по ликвидации негативных последствий комплекса неблагоприятных метеоявлений».

Рустам Нигматуллин рассказал, что накануне, как и прогнозировалось, на Татарстан обрушились грозы, шквалистый ветер, дожди и град. В результате 14 населенных пунктов в 14 районах, в том числе и в Казани, частично остались без света. Погибла девочка 2009 года рождения, еще 24 человека, в том числе два ребенка, получили травмы из-за падения деревьев и слабозакрепленных конструкций.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Для реагирования сформированы 484 аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб и энергетиков в составе более 2,5 тысячи человек и 1 316 единиц спецхтехники. Общая группировка сил и средств для ликвидации ЧС составляет более 8 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники. Надо признать, что ситуация была сложная, требующая максимального привлечения сил и средств. Работы по устранению последствий стихии продолжаются, — сообщил Рустам Нигматуллин.

К утру 30 июля электроснабжение, нарушенное из-за стихии, восстановили. Его с вечера субботы не было в свыше 3 тысяч домов в 14 населенных пунктах в Лаишевском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском районах Татарстана и Казани. В них проживают 11,7 тысячи человек, включая 3,2 тысячи детей.



— Сплошных буреломов не наблюдается. Единичные случаи, особо без ущерба. Объезды территории продолжаются. Меры с утра приняты по освобождению проездов, — доложил министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Штормовое предупреждение продолжает действовать

Руководитель ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» Сергей Захаров обратил внимание, что целую неделю в регионе наблюдалась неустойчивая погода с усилениями ветра и ливнями. Еще 28 июля сформировали два штормовых предупреждения — о сильной жаре до +37 градусов и о сильном ветре порывами до 28 м/с.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Зеленодольске, Камском Устье и Лаишево накануне порывы ветра достигали 27 м/с. Наблюдались сильные грозы, сообщил Сергей Захаров. Локально прошел град.

— На сегодня также действует штормовое предупреждение. В понедельник кратковременный дождь, гроза, град, ветер юго-восточный 6—11 м/с, порывами 15—20 м/с, локально до 18—23 м/с, — сообщил Сергей Захаров, уточнив, что неустойчивая погода ожидается и 1 августа. Днем воздух прогреется до +27 градусов.

В среду вновь начнется потепление, воздух прогреется до +29 градусов, местами возможен дождь. Ветер 2 августа начнет стихать, утверждает Сергей Захаров.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

— Расслабляться еще рано. Прошу внимательно отнестись. Погода, к сожалению, неустойчивая, — заявил Рустам Нигматуллин, выслушав доклад Сергея Захарова.

Пострадали 26 детских лагерей

Ураган не прошел мимо и детских оздоровительных лагерей, доложил на заседании комиссии министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Пострадали 26 объектов из 111, в том числе лагерь «Пионер» в Зеленодольском районе республики и палаточный лагерь в Пестречинском районе.

— Деревья попадали в том числе и на палаточный лагерь. Мы детей заранее перебросили в клуб, у них там было мероприятие организовано. Но палатки и палаточный лагерь пострадали, — сообщил Ринат Садыков, уточнив, что среди детей нет травмированных и погибших.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Он заявил, что в некоторых детских лагерях Татарстана накануне сильный ветер оборвал линии электропередачи. Подачу электричества возобновили в тот же вечер, к 21.30.



В своем telegram-канале Ринат Садыков сообщил, что во всех детских лагерях утро 30 июля началось согласно распорядку дня, с зарядки и завтрака. Все мероприятия в отрядах проводятся по плану.

Он заверил, что все дети в лагерях «находятся в безопасности и защищены». Министерство по делам молодежи Татарстана продолжает оперативно мониторить ситуацию по всем объектам, где находятся несовершеннолетние.

— Сегодня во всех лагерях совместно с коллегами из МЧС еще раз, повторно начнем проводить дополнительные инструктажи для персонала и в игровой форме для детей расскажем и покажем, как действовать при чрезвычайных ситуациях, — написал Ринат Садыков.



В Казани пострадали 24 человека

Стихия накануне не обошла и Казань. Работы по устранению ее последствий продолжаются до сих пор.

— Начиная с 18.20 начали поступать сообщения об отключении электроснабжения, падении деревьев, повреждении автомобилей и сорванных крышах домов вследствие неблагоприятных метеорологических явлений. На 10.00 сегодняшнего дня поступило 318 сообщений, в том числе по упавшим деревьям — 165, по поврежденным машинам — 19 сообщений, по поврежденным крышам — 16 сообщений, по отключению электроснабжения — более 200 сообщений, — доложил в Кабмине Татарстана начальник Управления гражданской защиты Казани Сергей Чанкин.

Казанские медики зарегистрировали 23 сообщения. Пострадали 24 человека, из которых двое госпитализированы.

В первые часы после стихии в Казани создали 79 аварийно-восстановительных бригад из 275 человек. Бригады создали от МУПов и управляющих компаний.

На 10 часов утра 30 июля в Казани из упавших деревьев и крупных веток убрано 116. В первую очередь убирают обрушившиеся на дороги. Восстановлено 11 пострадавших из-за сильного ветра крыш. Большинство аварий на сетях электроснабжения также устранено — на 117 участках.

В Марий Эл погибли 8 человек, в том числе три зеленодольца

По данным МЧС России, помимо Татарстана, ураган затронул также и другие регионы Приволжского федерального округа: Марий Эл, Чувашию, Нижегородскую, Пензенскую, Ульяновскую, Кировскую и Самарскую области. Пострадали 76 человек, в том числе десять человек погибли. 29 граждан пострадали в Республике Марий Эл, восемь погибли, 16 госпитализированы.

В МЧС России рассказали, что пострадавшие в Марий Эл туристы не были зарегистрированы в ведомстве и не учли прогноз погоды, в котором говорилось об ухудшении погоды. У озера Яльчик, где сильный ветер повалил деревья, отдыхали несколько сотен человек в машинах и палатках. Завалы там продолжают разгребать.

Из восьми погибших на Яльчике три человека оказались татарстанцами. Жители республики есть и среди пострадавших — пять человек.

— С чувством глубокой скорби я сообщаю, что вчера в результате удара стихии в Республике Марий Эл, вблизи озера Яльчик, трое погибших и пятеро пострадавших из Зеленодольска.

Мы с ночи на связи с коллегами, сотрудниками МЧС и медиками. Вся необходимая помощь будет оказана, — сообщил глава Зеленодольского района Татарстана Сергей Афанасьев.

Он уточнил, что среди погибших в Марий Эл татарстанцев оказалась жена генерального директора ООО «ТДК» Евгения Чулкова.



В Чувашии из-за шторма на Волге в районе Амоксарских островов 29 июля утонуло маломерное судно. Один человек погиб, судьба двоих неизвестна, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В общей сложности ураган в Поволжье привел к нарушению энергоснабжения в 520 населенных пунктах, падению 550 деревьев, повреждению крыш 41 жилого дома и семи социально значимых объектов, доложили в МЧС России.

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Татьяна Демина