В Татарстане без электричества остались почти 12 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане из-за непогоды без электричества осталось свыше 3 тысяч домов в 14 населенных пунктах в Лаишевском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском районах Татарстана и Казани. В них проживают 11 700 человек, включая 3 200 детей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Трансформаторные подстанции и социально значимые объекты под отключение не попали.

Всего для ликвидации последствий привлечены от РСЧС 151 человек и 48 единиц техники, а также 25 аварийных бригад ОАО «Сетевая компания».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня вечером в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Татарстану поступило 38 сообщений о падении деревьев в Лаишевском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Пестречинском, Апастовском районах Татарстана и в Казани. В ЖК «Светлая Долина» ветром снесло навес для мусорных контейнеров.

В течение часа в столице Татарстана наблюдался шквалистый ветер. Он повалил деревья, заборы и кровлю некоторых зданий.



А в Пестречинском районе Татарстана возле села Богородское отключилось электричество. Свет пропал приблизительно за полчаса до начала урагана.



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Айрат Назипов