Среди погибших из-за урагана в Марий Эл — трое из Зеленодольска

Из-за урагана вблизи озера Яльчик в Марий Эл трое погибших и пятеро пострадавших — из Зеленодольска, сообщил мэр города Михаил Афанасьев.



— Мы с ночи на связи с коллегами, сотрудниками МЧС и медиками. Вся необходимая помощь будет оказана. Выражаю соболезнование родным и близким, это большая трагедия для всех нас, — написал он в своем telegram-канале.

В числе погибших — супруга гендиректора ООО «ТДК» Евгения Чулкова.

— Уважаемый Игорь Владимирович! Выражаем искренние соболезнования в связи с трагическими событиями. Дай Вам Бог сил и терпения. Скорбим, — написал Афанасьев.

По последней информации, в Марий Эл из-за урагана погибли восемь человек. Десять человек госпитализировали, двое — в тяжелом состоянии. Туристическая группа не была зарегистрирована в ведомстве.



Всего в Приволжском федеральном округе, по более ранним данным, из-за ливня и сильного ветра накануне пострадали не менее 76 человек. В 520 населенных пунктах было нарушено энергоснабжение, упали 550 деревьев. У 41 жилого дома и семи социально значимых объектов повреждены кровли.

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Маргарита Головатенко