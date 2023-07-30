В Татарстане организовали заседание оперштаба по ликвидации последствий субботнего урагана

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Казани в здании Кабмина Татарстана провели оперштаб по ликвидации последствий урагана, обрушившегося на республику в субботу, 29 июля. Об этом сообщил министр по делам молодежи региона Ринат Садыков.

Он рассказал, что в некоторых детских лагерях Татарстана накануне сильный ветер оборвал линии электропередач. Подачу электричества возобновили в тот же вечер к 21:30.

Ринат Садыков заверил, что все дети в лагерях «находятся в безопасности и защищены». Министерство по делам молодёжи Татарстана продолжает оперативно мониторить ситуацию по всем объектам, где находятся несовершеннолетние.



Во всех детских лагерях утро 30 июля началось по режиму дня, с зарядки и завтрака. Все мероприятиях в отрядах проводятся по плану.

— Сегодня во всех лагерях совместно с коллегами из МЧС ещё раз, повторно начнём проводить дополнительные инструктажи для персонала и в игровой форме для детей расскажем и покажем как действовать при чрезвычайных ситуациях, — заявил Ринат Садыков.

Напомним, ураган 29 июля обрушился не только на Татарстан, но и еще на семь регионов Приволжского федерального округа. В результате пострадали почти 80 человек, в том числе восемь граждан погибли в соседней республике Марий Эл.

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Татьяна Демина