В пострадавших от непогоды населенных пунктах Татарстана утром восстановили электроснабжение

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В пострадавших накануне от непогоды населенных пунктах Татарстана в 5.00 восстановили электроснабжение, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Для восстановления электроснабжения работали 25 аварийных бригад районных электросетей (79 человек, 27 единиц техники).

В Татарстане из-за непогоды без электричества осталось свыше 3 тысяч домов в 14 населенных пунктах в Лаишевском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском районах Татарстана и Казани. В них проживают 11 700 человек, включая 3 200 детей.

Электричество отключилось и в Пестречинском районе Татарстана возле села Богородского. Свет пропал приблизительно за полчаса до начала урагана.



В Приволжском федеральном округе из-за ливня и сильного ветра накануне пострадали 76 человек. В 520 населенных пунктах было нарушено энергоснабжение, упали 550 деревьев. У 41 жилого дома и семи социально значимых объектов повреждены кровли.

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Маргарита Головатенко