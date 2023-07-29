В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ближайшие часы в Татарстане, в том числе и в Казани ожидается ухудшение погоды. В связи с этим Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение.

Уточняется, что на территории региона местами ожидаются грозы, ливневые дожди, град, шквалистые усиления ветра. Порывы ветра будут усиливаться до 19—24 м/с.

Во второй половине дня субботы, 29 июля и ночью 30 июля локально локально порывы ветра могут усиливаться до 28 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще 29 июля в Татарстане прогнозируется сильная жара — до +37 градусов. В связи с этим в республике также объявили штормовое предупреждение.

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Айрат Назипов