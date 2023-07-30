В Чувашии из-за шторма затопило маломерное судно — возбуждено дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Чувашии возбудили уголовное дело после затопления маломерного судна в районе Амоксарских островов Чебоксарского округа, сообщили в Центральном МСУТ СКР.



Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Все случилось вечером 29 июля на 1156-м км судового хода Волги: в результате шторма один человек погиб, судьба двоих неизвестна.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. С участием следователей-криминалистов проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза, также готовится к назначению ряд других экспертиз.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, способствующие совершению указанного происшествия, и приняты меры по недопущению таких фактов впредь.

Всего в Приволжском федеральном округе, по более ранним данным, из-за ливня и сильного ветра накануне пострадали не менее 76 человек. В 520 населенных пунктах было нарушено энергоснабжение, упали 550 деревьев. У 41 жилого дома и семи социально значимых объектов повреждены кровли.

По последней информации, в Марий Эл вблизи озера Яльчик погибли восемь человек. Десять человек госпитализировали, двое — в тяжелом состоянии. Трое погибших и пятеро пострадавших — из Зеленодольска.

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Маргарита Головатенко