В Таганроге введут режим ЧС после падения обломков украинской ракеты

В Таганроге введут режим чрезвычайной ситуации после инцидента с падением обломков украинской ракеты, сбитой российскими системами ПВО, такое решение приняли на заседании оперативного штаба.



— Первое, что необходимо сделать, — оказать всю необходимую помощь, медицинскую и психологическую, пострадавшим. Также организовать работу по обследованию разрушений. В районе происшествия будет введен режим чрезвычайной ситуации, — сообщил глава города Андрей Фатеев в своем telegram-канале.

На месте работают все экстренные службы.

Сегодня вечером в Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Губернатор Ростовской области заявил, что взрыв мог произойти из-за ракеты.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога в Ростовской области.

После этого губернатор Василий Голубев сообщил, что системы ПВО сбили еще одну ракету в Ростовской области, в Азовском районе. В Минобороны заявили, что это было повторной попыткой Киева совершить террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко