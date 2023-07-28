Над Ростовской областью сбили еще одну ракету
Системы ПВО в Азовском районе Ростовской области сбили еще одну ракету, сообщил губернатор Василий Голубев.
— Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются, — написал губернатор в своем telegram-канале.
Глава администрации Азова Владимир Ращупкин заявил, что в городе не зафиксировали происшествий:
— Схожий со взрывом звук, который слышали жители, раздался за пределам города, — добавил он.
Сегодня вечером в Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Губернатор Ростовской области заявил, что взрыв мог произойти из-за ракеты. На месте работают спасатели.
В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога в Ростовской области.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым