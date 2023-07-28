Над Ростовской областью сбили еще одну ракету

Системы ПВО в Азовском районе Ростовской области сбили еще одну ракету, сообщил губернатор Василий Голубев.

— Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются, — написал губернатор в своем telegram-канале.

Глава администрации Азова Владимир Ращупкин заявил, что в городе не зафиксировали происшествий:

— Схожий со взрывом звук, который слышали жители, раздался за пределам города, — добавил он.

Сегодня вечером в Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Губернатор Ростовской области заявил, что взрыв мог произойти из-за ракеты. На месте работают спасатели.

В Минобороны России заявили, что киевский режим совершил террористическую атаку переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога в Ростовской области.

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Маргарита Головатенко