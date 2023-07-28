Губернатор Ростовской области: «Взрыв в Таганроге произошел, предположительно, из-за ракеты»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взрыв в Таганроге произошел, предположительно, из-за ракеты.
— В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад», взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели, — написал Голубев в своем telegram-канале.
По его словам, за медпомощью обратились 15 человек. С ними работаю врачи. Он уточнил, что погибших нет.
Как отмечали в СМИ, взрыв прогремел на Банковской площади, на территории кафе. Люди могут находиться под завалами.
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