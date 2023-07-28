Губернатор Ростовской области: «Взрыв в Таганроге произошел, предположительно, из-за ракеты»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что взрыв в Таганроге произошел, предположительно, из-за ракеты.

— В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе «Чехов сад», взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели, — написал Голубев в своем telegram-канале.

По его словам, за медпомощью обратились 15 человек. С ними работаю врачи. Он уточнил, что погибших нет.

Как отмечали в СМИ, взрыв прогремел на Банковской площади, на территории кафе. Люди могут находиться под завалами.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов