СМИ: в центре Таганрога прогремел взрыв
В Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Об этом сообщает «РИА Новости».
На место случившегося прибыли машины скорой помощи и пожарные. В результате инцидента есть пострадавшие.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, взрыв прогремел в кафе. Ранения получили 12 человек. Люди могут находиться под завалами.
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