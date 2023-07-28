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СМИ: в центре Таганрога прогремел взрыв

16:43, 28.07.2023
СМИ: в центре Таганрога прогремел взрыв
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Таганроге Ростовской области на Банковской площади, предположительно, произошел взрыв. Об этом сообщает «РИА Новости».

На место случившегося прибыли машины скорой помощи и пожарные. В результате инцидента есть пострадавшие.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, взрыв прогремел в кафе. Ранения получили 12 человек. Люди могут находиться под завалами.

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Айрат Назипов
Происшествия

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