В Нижнекамске начали укреплять дом, в котором взорвался газ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru прокуратурой Татарстана

В Нижнекамске началось укрепление дома, в котором сегодня утром взорвался газ. Дом укрепляют пошагово: с подвала здания и до верхних этажей. Об этом стало известно на экстренном совещании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Доме Советов под председательством главы НМР Рамиля Муллина.



Восстанавливают оконные рамы и стекла в соседнем доме №13 и близлежащем детском саду. В момент взрыва газа детей в учреждении не было. Работу детсада организовали с учетом пострадавших комнат. Всего эвакуировали три подъезда: тот, в котором произошло ЧП, и два соседних (всего 45 квартир). На месте работают коммунальные службы. Временно в подъездах отключены вода, свет и газ. После работы экспертов, исключающей риски, работа коммуникаций будет восстановлена.

Сейчас на территории пострадавшего дома работают эксперты из Набережных Челнов, которые занимались проектированием здания. После их оценки будет рассчитываться стоимость ущерба. Возмещение средств пострадавшим организуют в рамках резервного фонда. По предварительным данным, здание подлежит восстановлению.

Мэр города поставил задачу проанализировать ситуацию и учесть все риски, обеспечить жильцов дома питанием и необходимыми вещами. В ближайшее время совместно со специалистами организуют проход в квартиры для забора личных ценных вещей. Квартиры круглосуточно будут охранять силы Росгвардии и иных служб.

Специалисты Горгаза сообщили, что проверку газового оборудования во всем доме организовывали в прошлом месяце (19 июня) в рамках плана. В ходе осмотра нарушений не выявили. После происшествия специалисты продолжат работу по проведению профилактических бесед с нижнекамцами.



После происшествия самостоятельно на улицу вышли 15 человек. Сотрудники пожарной охраны спасли девять человек, в том числе одного ребенка. Для 19 человек требуется временное жилье: для этих целей зарезервировали все свободные номера гостиницы «Кама», в случае необходимости дополнительных мест вопрос будут прорабатывать с местными хостелами и профилакториями.

При взрыве пострадали мужчина и женщина. Мужчина находится в тяжелом состоянии с ожогами третьей степени. В Нижнекамск уже прибыли специалисты РКБ, они составили план лечения пациента. Первая помощь всем пострадавшим оказана в оперативном режиме.

Хлопок бытового газа и последующее возгорание случились рано утром 25 июля в одной из квартир на первом этаже многоквартирного дома по улице Вахитова. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе источник утечки газа. Нижнекамская городская прокуратура организовала проверку по факту взрыва бытового газа.

По словам мэра Нижнекамска Рамиля Муллина, жителям всех пострадавших квартир со стороны властей будет оказана максимальная помощь. Он рассказал, что временное размещение граждан организовано в школе №12.

Главное о взрыве газа в многоквартирном доме Нижнекамска — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко