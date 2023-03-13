В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года

В Госдуму внесен проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Законопроект предусматривает переходный период до 2026 года.

В проекте указывается, что на военную службу в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 — с 20, в 2026 с 21 года.

Фото: realnoevremya.ru

21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.

В начале года в Госдуме сообщили, что призыв в армию граждан до 30 лет может начаться весной 2023 года. Но позднее глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв в России в 2023 году пройдет по старым правилам, без увеличения возраста.



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Айрат Назипов