Комитете Госдумы порекомендовал к принятию в первом чтении законопроекта о повышении призывного возраста
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Соответствующий документ опубликован на сайте думы.
— Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона N 312507-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 3 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» в первом чтении, — отмечается в сообщении.
21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте этого года.
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