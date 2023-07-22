В Совфеде выступили за увеличение нижней планки призывного возраста до 21 года

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас высказались против предложения сохранить нижний предел призывного возраста на уровне 18 лет. Об этом они написали в своих официальных telegram-каналах.

По словам Бондарева, поправка о сохранении нижней границы призывного возраста не поступала в комитет Совфеда по обороне и безопасности, там ее не обсуждали. Вместе с этим он поддержал модель призыва, предложенную министром обороны России Сергеем Шойгу, с 21 года до 30 лет.

— При этом нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию — по письменному обращению самого гражданина в военкомат, но и то только в том случае, если призывyая комиссия сочтет его пригодным к службе, — написал он.

Бондарев отметил, что если не повышать нижнюю границу призыва, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции и искусственно не пролонгировать призывной возраст. Он добавил, что еcли ГД успеет принять законопроект до 27 июля, то Совфед рассмотрит его на следующий день, но «с поправкой об увеличении призывного возраста до 21 года».

— Полностью согласен с коллегой сенатором, героем России Виктором Бондаревым. Общее правило — 21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу, — добавил Клишас.

Вчера комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, которые устанавливают новый призывной возраст срочной службы. Он составит с 18 до 30 лет. Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, как планировалось ранее. Картаполов объяснил это тем, что многие юноши хотят пойти служить в армию с 18 лет.

Напомним, поэтапно увеличить призывной возраст граждан с 18 до 21 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря прошлого года.



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Максим Кокунин