Призывной возраст в России предлагают установить от 18 до 30 лет с начала 2024 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Призывной возраст в России намерены установить от 18 до 30 лет уже с 1 января 2024 года, то есть без переходного периода, как предлагалось ранее. Соответствующие поправки внесли депутаты к очередному чтению законопроекта в Госдуме, пишет ТАСС.



Напомним, поэтапно увеличить нижнюю планку призывного возраста граждан с 18 до 21 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу в декабре 2022 года. Верхнюю границу, по его задумке, должны повысить с 27 до 30 лет.

Законопроект о корректировке призывного возраста срочной службы в Госдуму внесли в марте 2023 года. В начале июня Комитет нижней палаты российского парламента по обороне рекомендовал принять его в первом чтении.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о поэтапном повышении в России призывного возраста в середине июня. Он предполагал поэтапное повышение нижней границы с 18 лет до 21 года, а верхней — с 27 до 30 лет.



Однако на прошлой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объявил, что нижнюю планку призывного возраста хотят оставить без изменений. Решение он объяснил тем, что «очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет». Идею сохранить существующую нижнюю границу призывного возраста не оценили в Совете Федерации.



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Татьяна Демина