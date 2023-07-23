Минобороны: вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора является ракета ВСУ

Вероятной причиной разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе является зенитная ракета ВС Украины, считают в Минобороны.



Судя по кадрам, опубликованным местными жителями, вероятной причиной его разрушения стало падение зенитной управляемой ракеты ВС Украины из-за «безграмотных действий» операторов комплексов ПВО, сообщили в министерстве.

Украинские военные намеренно располагают их в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в Одессе, подчеркнули в министерстве.

Российские военные нанесли ракетный удар по местам производства и подготовки катеров-дронов в районе Одессы.

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Маргарита Головатенко