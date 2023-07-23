В Татарстане обновят центры психологической помощи детям и молодежи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», в Татарстане проведут масштабное обновление объектов молодежной политики. На эти цели из республиканского бюджета планируется выделить чуть более 16,9 млн рублей. Большая часть учреждений, для которых до конца этого года подрядчику необходимо будет разработать проектную документацию, являются центрами психологической помощи молодежи. Подробнее — в нашем материале.

Большая часть центров помощи — в столице Татарстана

Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана, который составил список учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте. В него вошли сразу 14 зданий различных молодежных организаций по всей республике, в том числе и четыре объекта, связанные со сферой образования. Оставшиеся десять, как было сказано выше, являются центрами психологической поддержки:

семь центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие», которые расположены в Казани на улицах Кулагина, Губкина, Революционной, Тополева, Братьев Касимовых, Юлиуса Фучика и Зилантовской (жилой массив «Салават купере»);

центр психологической помощи в Бугульме на улице Калинина;

центр экстренной психологической помощи по телефону в Набережных Челнах на улице Шамиля Усманова;

центр психологической помощи в Зеленодольске на улице Чапаева.

Для всех этих объектов исполнителю предстоит разработать проектную документацию, включающую в себя положительное заключение государственной экспертизы, необходимое для проведения ремонтных работ. Для разработки этих проектов подрядчик должен изучить состояние объектов и разработать новые архитектурные решения для кровли, окон, наружных и внутренних стен, лестниц, полов, дверей и инженерных сетей, включающих в себя газо- и водоснабжение, мобильную связь, интернет, канализацию и вентиляцию, а также телефонизацию, телевидение и радиофикацию. Кроме того, проекты должны предусматривать покупку и установку новой мебели, инвентаря и оборудования.

realnoevremya.ru (архив)

В списке также три школы и общежитие

На прошлой неделе министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что готовность строительства восьми молодежных центров в республике достигла 72%. Также, по его словам, ремонт центров психолого-педагогической помощи выполнен на 21%. При этом он отметил, что капремонт образовательных учреждений на сегодняшний день выполнен на 66%. Всего в этой сфере реализуются семь программ на 234 объекта. В список также вошли:



детская школа искусств в пгт Алексеевское на улице Ленина;

детская школа искусств №2 в пгт Нижняя Мактама Альметьевского района на улице Некрасова;

здания общежития сабинского аграрного колледжа в пгт Богатые Сабы на улице Кол Гали;

базарно-матакская средняя общеобразовательная школа Алькеевского района на улице Школьной.

В Казани к новому учебному году отремонтируют 17 образовательных организаций. Кроме того, сейчас идет строительство школ на улице Курынова, в жилом массиве «Салават купере» и на улице Рауиса Гареева — на 1 501 место каждая, а также на улице Нигматуллина — на 1 224 ученика. Близится к завершению капремонт «Лицея №83 — Центра образования», который расположен в Приволжском районе города.

realnoevremya.ru (архив)

В Казани откроют новые центры поддержки

В начале этого года председатель Комитета по делам детей и молодежи Татарстана Алия Загидуллина сообщила, что в Казани откроют семь новых отделений Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Помещения были подобраны в Дербышках, Юдино, ЖК «Салават купере», Приволжском и Советском районах.

После открытия филиалов общая площадь помещений центра увеличится почти вдвое — с 1,8 тысячи кв. метров до 3 тысяч «квадратов». По ее словам, всего на капитальный ремонт выделялось 112 млн рублей. Планировалось, что после их появления численность сотрудников центра увеличится почти на 70 человек. В настоящее время в «Доверии» работают 112 сотрудников, из них 86 специалистов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Отдельно Загидуллина отметила, что в прошлом году услугами психологов центра «Доверие» воспользовались 51,5 тысячи человек, специалисты провели 7,4 тысячи индивидуальных консультаций. Всего на телефон центра поступило почти 16,4 тысячи звонков от жителей города.

В этом году центр организовал психологическую службу для поддержки семей с детьми с ОВЗ, а также увеличил охват участников проекта «Цифровая гигиена». Также не исключено, что в скором времени оказывать помощь будут и на татарском языке.

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Максим Кокунин