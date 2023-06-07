В Казани к новому учебному году отремонтируют 17 школ и 21 столовую

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани к новому учебному году отремонтируют 17 школ и 21 столовую, которые будут работать в формате школьного ресторана. Работы на сегодняшний день проходят в том числе в школах №82 и №98.



Ремонт ведется в школе №82 Приволжского района Казани на ул. Качалова, 107. Здание возвели еще в 1936 году. В нем обучаются 803 ребенка и работают 46 педагогов. Процент выполнения всех работ составляет 12%, завершить их планируется к середине августа.

Рабочие заменили кровлю, отремонтировали фундамент и фасад, привели в порядок оконные рамы и вставили новые окна, где это было необходимо. Меньший процент выполнения по трудоемким работам — монтажу системы вентиляции, канализации и замене системы отопления. Планируется замена оборудования, мебели и инвентаря.

Фото: kzn.ru

В школе №98 на ул. Амирхана Еники, 23 получают знания 584 учащихся и работают 46 педагогов. В здании капитальный ремонт последний раз проводился в 2014 году, поэтому на сегодня требуется обновление — объект был включен в программу в этом году.

Основная часть здания была возведена в 1939 году, а пристройка к нему — в 1989 году. На сегодня процент выполнения работ составляет 17%. Подрядной организации ООО «Стройинвест» поручено увеличить темпы проведения работ и выполнить их в установленные сроки, поскольку учебное заведение должно открыться к началу нового учебного года.

В прошлом году в столице Татарстана обновили 51 учреждение образования, включая школы №143 и №173, лицей №131. В гимназии №18 провели ремонт основного корпуса, а также возведен новый — в сентябре за парты сели 670 учащихся.



Фото: kzn.ru

Столовые в образовательных учреждениях за летний период тоже преобразятся — в Казани появится 21 школьный ресторан. Сейчас в городе насчитывается 144 школьных ресторана — это 78% от общего числа столовых.

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Маргарита Головатенко