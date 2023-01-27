В Казани появятся 7 новых отделений центра «Доверие»
В Казани откроют 7 новых отделений Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Помещения подобраны в Дербышках, Юдино, «Салават купере», Приволжском и Советском районах. Об этом мэру города Ильсуру Метшину рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.
После открытия филиалов общая площадь помещений центра увеличится почти вдвое — с 1,8 тысячи кв.м до 3 тысяч кв.м. На капитальный ремонт выделено 112 млн рублей. Численность сотрудников центра увеличится почти на 70 человек, сейчас в «Доверии» работают 112 сотрудников, из них 86 специалистов, подчеркнула она.
В прошлом году услугами психологов центра «Доверие» воспользовались 51,5 тысячи человек, специалисты провели 7,4 тысячи индивидуальных консультаций. На телефон доверия центра поступило почти 16,4 тысячи звонков от жителей города.
По словам Загидуллиной, в этом году планируется организовать психологическую службу для поддержки семей с детьми с ОВЗ, а также увеличить охват участников проекта «Цифровая гигиена». Не исключено, что оказывать помощь будут и на татарском языке.
Напомним, с начала октября прошлого года специалисты центра «Доверие» оказывают помощь семьям мобилизованных. Встретиться с психологами можно по пяти адресам.
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