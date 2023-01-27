В Казани появятся 7 новых отделений центра «Доверие»

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В Казани откроют 7 новых отделений Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие». Помещения подобраны в Дербышках, Юдино, «Салават купере», Приволжском и Советском районах. Об этом мэру города Ильсуру Метшину рассказала председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина.

После открытия филиалов общая площадь помещений центра увеличится почти вдвое — с 1,8 тысячи кв.м до 3 тысяч кв.м. На капитальный ремонт выделено 112 млн рублей. Численность сотрудников центра увеличится почти на 70 человек, сейчас в «Доверии» работают 112 сотрудников, из них 86 специалистов, подчеркнула она.

В прошлом году услугами психологов центра «Доверие» воспользовались 51,5 тысячи человек, специалисты провели 7,4 тысячи индивидуальных консультаций. На телефон доверия центра поступило почти 16,4 тысячи звонков от жителей города.

kzn.ru/Денис Гордийко

По словам Загидуллиной, в этом году планируется организовать психологическую службу для поддержки семей с детьми с ОВЗ, а также увеличить охват участников проекта «Цифровая гигиена». Не исключено, что оказывать помощь будут и на татарском языке.

Напомним, с начала октября прошлого года специалисты центра «Доверие» оказывают помощь семьям мобилизованных. Встретиться с психологами можно по пяти адресам.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов