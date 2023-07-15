В Татарстане готовность строительства 8 молодежных центров достигла 72%

Готовность строительства восьми молодежных центров в Татарстане достигла 72%. Данные озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По его данным, в сфере молодежной политики реализуется пять программ — это 28 объектов. Ремонт шести детских оздоровительных лагерей выполнен на 76%. На 91% закрыты строительно-монтажные работы по ремонту четырех подростковых клубов.

Ремонт центров психолого-педагогической помощи выполнен на 21%. На этой неделе работы завершили в Набережных Челнах.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане капремонт образовательных учреждений на сегодняшний день выполнен на 66%. Всего в сфере образования реализуются семь программ на 234 объекта.



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Айрат Назипов