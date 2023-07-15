Капремонт образовательных учреждений в Татарстане завершен на 66%

В Татарстане капремонт образовательных учреждений на сегодняшний день выполнен на 66%. Всего в сфере образования реализуются семь программ на 234 объекта, рассказал на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

В рамках программы ремонта школьных пищеблоков запланированы работы на 143 объектах, на сегодня выполнение составляет 43%. На этой неделе завершили работы в Сабинском районе.

На 73% выполнены работы по капитальному ремонту 9 ресурсных центров и на 53% — 4 общежитий среднего профессионального образования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани к новому учебному году отремонтируют 17 школ и 21 столовую, которые будут работать в формате школьного ресторана. Сейчас идет строительство школ на улице Курынова, в жилом районе «Салават купере» и на ул. Рауиса Гареева — на 1 501 место каждая, а также на ул. Нигматуллина на 1 224 ученика. Близится к завершению капремонт «Лицея №83 — Центра образования», который расположен в Приволжском районе города.



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Айрат Назипов