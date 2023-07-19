Бывшее СП КАМАЗа и Daimler выкупили «казахи»

Казахстанский автоконцерн купил у КАМАЗа половину предприятия

Как стало известно «Реальному времени», контрольный пакет акций (51%) бывшего совместного предприятия КАМАЗа и немецкого концерна Daimler — «Тракс Восток Рус» — выкупила компания «Хит Моторз Рус» казахстанского холдинга ТОО «HEAT Motors». СП управляет сборкой и дистрибуцией среднетоннажных грузовиков «Компас» и заводом каркасов кабин в Набережных Челнах.

В свою очередь, КАМАЗ еще в январе этого года вышел из проектов заводов чугунного литья и автокомпонентов в Казахстане, продав свою долю (39%) той же компании в Астане — ТОО «HEAT Motors». Последняя, согласно данным базы «СПАРК Интерфакс», основной бенефициар (99%) российского ООО «Хит Моторз Рус», которое теперь совместно с челнинским автогигантом контролирует СП.

Долю в 51% бывшего совместного предприятия КАМАЗа и немецкого концерна Daimler — «Тракс Восток Рус» — выкупила компания «Хит Моторз Рус» казахстанского холдинга. realnoevremya.ru

Еще 1% акций в «Хит Моторз Рус» владеет немецкий предприниматель Ханс-Петер Мозер — бывший руководитель проекта КАМАЗа по созданию автомобилей К5, недавно возглавивший завод «Москвич».

скриншот realnoevremya.ru аккаунта завода «Москвич» t.me/ZavodMoskvich/258

Молодая казахстанская компания ТОО «High End Assembly Technologies Motors» (ТОО «HEAT Motors»), по данным Минюста страны, была зарегистрирована в Астане в начале марта прошлого года. Ханс-Петер Мозер также значится в числе ее совладельцев. Российская «дочка» казахстанского холдинга «Хит Моторз Рус» была создана также относительно недавно — в июле прошлого года.

Оптимизация производства «в новых реалиях»

Прежний собственник СП «Тракс Восток Рус» (ранее ООО «ДК Рус») — немецкий концерн Daimler Truck AG решил приостановить бизнес в России после начала спецоперации. В начале года КАМАЗ консолидировал 100% долей бывшего совместного предприятия с Daimler.

Предприятием российский и германский автопроизводители владели на паритетной основе, 13 января оно перешло под единоличный контроль челнинского автоконцерна. Еще ранее СП было переименовано в ООО «Тракс Восток Рус» (ТВР). С июля прошлого года эта компания является официальным дистрибьютором среднетоннажников «Компас», которые собирают в Набережных Челнах на компонентной базе китайского JAC.

— Переименование в «Тракс Восток Рус» не влияет на отношения с клиентами, поставщиками и партнерами дистрибьютора среднетоннажных грузовых автомобилей «Компас», — заявляли в ТВР.

Предприятием российский и германский автопроизводители владели на паритетной основе. realnoevremya.ru

Как поясняли на КАМАЗе, присоединение позволило оптимизировать производственные процессы на заводе компании, а также добиться оптимального сценария развития компании «ДК РУС» на российском рынке в новых реалиях.

Выручка нового совладельца СП КАМАЗа — российской «Хит Моторз Рус» с казахстанскими корнями в минувшем году составила 1,35 млрд рублей, чистая прибыль — 28,9 млн. А вот само челнинское предприятие «Тракс Восток Рус», согласно данным портала «СПАРК-Интерфакс», прошлый год завершило с убытком в 5,7 млрд рублей при обороте в 29 миллиардов.

Василя Ширшова