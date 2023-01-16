КАМАЗ вышел из ряда проектов в Казахстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» вышло из состава совладельцев казахстанского ТОО KamLit KZ, которое строит в Кустанае заводы по производству чугунного литья и компонентов ведущих мостов. Об этом пишет «Интерфакс».

На конец 2021 года КАМАЗ, согласно его отчетности, владел 39% долей TOO KamLit KZ. Но к концу прошлого года доля КАМАЗа перешла в управление ТОО HEAT Motors. В числе его совладельцев Ханс Петер Мозер — экс-руководитель проекта КАМАЗа по созданию перспективного семейства автомобилей К5.

TOO KamLit KZ в настоящее время строит в Кустанае два завода. Один из них будет заниматься чугунным литьем, выпуская, в частности, блоки цилиндров и головки блоков для двигателей КАМАЗ. Площадь производства — 28 тыс. кв. м, проектная мощность — более 40 тыс. тонн чугунного литья в год. Строительство началось в 2020 году, сумма инвестиций оценивалась в $200 млн.

Фото: realnoevremya.ru

Второй завод, строительством которого занимается TOO KamLit KZ, будет производить компоненты ведущих мостов (балки и главные передачи). Объем инвестиций в проект также составляет около $200 млн. Мощность производства — 74 тыс. единиц продукции в год. Ввести заводы в эксплуатацию планируется в течение двух лет.

Напомним, КАМАЗ консолидировал 100% долей бывшего совместного предприятия с Daimler (ООО «ДК Рус»), которое управляет сборкой и дистрибуцией среднетоннажных грузовиков «Компас» и заводом каркасов кабин в Набережных Челнах.



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Айрат Назипов