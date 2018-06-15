ООО Даймлер КАМАЗ Рус

Общая информация

ООО «Даймлер КАМАЗ Рус» (ООО «ДК РУС», до 2016 года – ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток») – совместное предприятие концерна Daimler AG(«ДАЙМЛЕР АГ») и ПАО «КАМАЗ» — мировых производителей автомобильной техники. ООО «ДК РУС» является генеральным импортером грузовой и специальной техники Mercedes-Benz на территории России. 1 октября 2009 года компании Daimler AG и ОАО «Камаз» подписали соглашение о намерениях, основными целями которого стали производство и реализация грузовых автомобилей Mercedes-Benz, а также сбыт автобусов Mercedes-Benz и Setra в рамках создаваемого совместного предприятия ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток». Свою деятельность компания начала в феврале 2010 года.

30 сентября 2010 компания «Даймлер КАМАЗ Рус» запустила собственное производство грузовых автомобилей Mercedes-Benz методом крупноузловой сборки в г. Набережные Челны. Первый грузовик сошел с конвейера в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает более 30 модификаций четырех моделей автомобилей: Axor, Actros, Atego и Unimog, а также среднетоннажные грузовики Fuso. К апрелю 2018 года «Даймлер КАМАЗ Рус» выпустил 25 тысяч грузовых и специальных автомобилей.

Два офиса компании расположены в Москве и Набережных Челнах. Дилерская сеть и сеть авторизованных сервисных станций Mercedes-Benz охватывает крупнейшие города Центральной России, Сибири, Дальнего Востока и продолжает интенсивно расширятся во всех регионах России. Для международных перевозчиков свои услуги предлагает крупнейшая сеть сервисных станций Mercedes-Benz в Европе.



Генеральный директор – Дойшле Андреас



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