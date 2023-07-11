Академики Татарстана выбирают нового президента: претендент лишь один

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Академии наук Татарстана проходят выборы нового президента. На этот пост выдвинута кандидатура Рифката Минниханова.

В данный момент он выступает с речью перед академиками и членами-корреспондентами АН. Местами он цитирует слова брата — раиса республики Рустама Минниханова.



Кандидатуру Рифката Минниханова выдвинул действующий президент Академии наук Татарстана Мякзюм Салахов.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Напомним, Рифката Минниханова избрали академиком АН Татарстана в конце июня 2023 года. На сегодняшний день он возглавляет ГБУ «Безопасность дорожного движения».



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Ирина Плотникова