Депутат Мякзюм Салахов будет работать в Госсовете Татарстана на постоянной основе

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Депутат, член Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Мякзюм Салахов будет на постоянной основе работать в республиканском парламенте. Депутаты на 45-м заседании поддержали его кандидатуру.



В ходе голосования парламентарии единогласно поддержали кандидатуру Мякзюма Салахова для работы на профессиональной постоянной основе. Заявление было подано самим депутатом.



В апреле 2023 года внесли изменения в региональный закон «О числе депутатов Государственного Совета РТ, работающих на профессиональной постоянной основе». Их количество увеличили до 23.

Мякзюм Салахов покинул пост президента Академии наук Татарстана. Новым президентом избрали Рифката Минниханова. Его кандидатуру выдвинул сам Мякзюм Салахов.



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Маргарита Головатенко