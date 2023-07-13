В Агрызе восстановили электроснабжение
Водоснабжение в Арызе восстановили вчера вечером. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.
Над восстановлением электроснабжения работали 8 аварийных бригад районных электросетей. Это 24 человека и 9 единиц техники.
В городе с утра 12 июля из-за непогоды поступило 19 обращений о повреждении кровли, падении деревьев и обрыве электропроводов. Ураган стал причиной отключения электроснабжения в 366 домах, без света на какое-то время оставались 8,5 тысячи человек, в том числе 836 детей. По состоянию на 17:00 число домов без электричества сократилось до 230.
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