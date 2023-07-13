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В Агрызе восстановили электроснабжение

07:28, 13.07.2023
В Агрызе восстановили электроснабжение
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Водоснабжение в Арызе восстановили вчера вечером. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Татарстану.

Над восстановлением электроснабжения работали 8 аварийных бригад районных электросетей. Это 24 человека и 9 единиц техники.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фтыхов

В городе с утра 12 июля из-за непогоды поступило 19 обращений о повреждении кровли, падении деревьев и обрыве электропроводов. Ураган стал причиной отключения электроснабжения в 366 домах, без света на какое-то время оставались 8,5 тысячи человек, в том числе 836 детей. По состоянию на 17:00 число домов без электричества сократилось до 230.

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Елизавета Пуншева
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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