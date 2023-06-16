Центробанк надеется в июле — августе начать реальные операции с цифровым рублем

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Центробанк надеется в июле — августе начать реальные операции с цифровым рублем, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

Создание прототипа платформы цифрового рубля завершилось в декабре 2021 года. Вызвались принять участие в ее тестировании 12 банков. В феврале Центробанк приступил к тестам самой платформы. В марте Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов.

Ольга Скоробогатова в апреле прошлого года заявила, что ЦБ рассчитывает внедрить цифровой рубль в течение ближайших нескольких лет.

С апреля в 13 банках России должны были стартовать платежи цифровым рублем. Ожидалось, что на первом этапе россиянам станет доступно открытие и закрытие цифровых кошельков, оплата покупок, переводы и возврат средств. Однако пилот не запустился в заявленные сроки. Что «тормозит» введение цифрового рубля, выгоден ли он банкам и поможет ли в борьбе с коррупцией — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Маргарита Головатенко