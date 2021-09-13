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Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля в январе 2022 года

19:15, 13.09.2021
Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля в январе 2022 года
Фото: cbr.ru

Банк России планирует приступить к тестированию цифрового рубля в январе 2022 года, как планировалось ранее, сообщает ТАСС.

В ЦБ отметили, что не видят препятствий для внедрения цифрового рубля. Сейчас платформу активно разрабатывают.

В декабре этого года может быть создан прототип платформы цифрового рубля. На данный момент нет готовых решений для прототипов цифрового рубля, и Банк России будет создавать всю систему своими силами. Единые правила и тарифы будет устанавливать регулятор.

Фото: cbr.ru

О том, как будет выглядеть третья форма расчета наряду с налом и безналом, — читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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