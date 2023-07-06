В Центробанке назвали сроки массового внедрения цифрового рубля в России
Цифровой рубль станет доступен для использования всем россиянам на горизонте 2025—2027 годов. Такое мнение выразила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
— Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе — этот процесс тоже поэтапный, — сказала она в интервью Forbes.
По ее словам, до 2024 года страна «будет жить с цифровым рублем в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций». Полномасштабное внедрение цифрового рубля займет несколько лет, считает она.
Неделю назад Скоробогатова призвала не рассматривать цифровой рубль как средство для накопления. По ее мнению, существующая система уже доказала свою состоятельность.
Напомним, Центробанк надеется в июле-августе 2023 года начать реальные операции с цифровым рублем. Создание прототипа платформы завершилось в декабре 2021 года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым