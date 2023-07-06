В Центробанке назвали сроки массового внедрения цифрового рубля в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цифровой рубль станет доступен для использования всем россиянам на горизонте 2025—2027 годов. Такое мнение выразила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

— Думаю, что все граждане смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов. Но это в том числе зависит и от банков, которые мы будем подключать к платформе — этот процесс тоже поэтапный, — сказала она в интервью Forbes.

По ее словам, до 2024 года страна «будет жить с цифровым рублем в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций». Полномасштабное внедрение цифрового рубля займет несколько лет, считает она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Неделю назад Скоробогатова призвала не рассматривать цифровой рубль как средство для накопления. По ее мнению, существующая система уже доказала свою состоятельность.

Напомним, Центробанк надеется в июле-августе 2023 года начать реальные операции с цифровым рублем. Создание прототипа платформы завершилось в декабре 2021 года.

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Айрат Назипов